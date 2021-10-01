В России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание – Путин

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В России развитию IT-технологий уделяется большое внимание. Об этом говорится в телеграмме Владимира Путина, которая опубликована на сайте Кремля.

Письмо было направлено участникам, организаторам и гостям финального этапа 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC).

В этом году впервые чемпионат приняла столица. Однако, как уточнил Путин, в России эти соревнования уже проходили дважды.

"Отмечу, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников", – говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер выразил уверенность, что чемпионат станет для участников и гостей значимым событием, а также поспособствует наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки.

Ранее стало известно, что россиянки стали чаще выбирать специальности в сфере IT-технологий. На 7% стало больше женских резюме в сфере тестирования программного обеспечения. Доля программистов среди женщин выросла с 3 до 8%.