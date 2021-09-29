Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата ICPC

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Соревнования пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в парке "Зарядье" с 1 по 6 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участие в чемпионате примут более 100 команд, 15 из них будут представлять Россию, 5 – московские вузы: МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ и МАИ.

"Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Причем ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Во время итогового этапа команды будут соревноваться в логике, скорости и стратегии. Им предстоит определить оптимальные решения для 8–12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности, написав код на одном из языков программирования.

Победителем станет команда, которая справится с максимальным количеством заданий за определенное время. Участники должны будут проявить навыки работы в команде и правильно распределить обязанности – это требования, которые необходимо соблюдать при создании реальных продуктов в любой ИТ-компании.

Как подчеркнул руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в столице сегодня сосредоточено около 70 процентов российской ИТ-отрасли.

"Такие соревнования, как ICPC, собирают лучших из лучших и становятся стимулом для молодых программистов. Многие победители и призеры чемпионата проявили себя в ведущих ИТ-компаниях и разработали продукты, которыми сегодня пользуются миллионы человек по всему миру", – отметил он.

ICPC – старейшее командное ИТ-соревнование в мире. Его проводят ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей.

Организатором соревнований в столице выступает Московский физико-технический институт при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минобрнауки, правительства Москвы и компаний-партнеров.

Ранее сообщалось, что выпускники столичной программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow смогли привлечь инвестиции на сумму 580 миллионов рублей.

Больше всего средств смогли привлечь разработчики платежной системы нового поколения, позволяющей работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. Также финансовую поддержку получили платформа для онлайн-обучения детей программированию, сборке электрических схем, конструированию роботов, приложение для поиска и бронирования коворкингов по всей Москве.