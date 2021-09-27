Более 2 тыс заявок подано на конкурс правительства Москвы для ИТ-разработчиков – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более двух тысяч человек уже зарегистрировались на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации", как передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Специалист также уточнила, что в конкурсе примут участие и граждане других государств, в том числе Германии, Италии и Чехии – всего более 10 стран.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" подразумевает решение задач, связанных с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта и ряда других отраслей. Участники будут предлагать решения, которые можно внедрить в городские онлайн-сервисы.

Заявки на конкурс принимаются до 22 октября на официальном сайте проекта от коллективов в составе от трех до пяти человек. Там же можно выбрать задачу и предложить решения.

Призовой фонд состязания составляет 10 миллионов рублей. На победу могут претендовать 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и комфорта жителей Москвы.

Как стало известно ранее, "Цифровой двойник города Москвы" стал одним из победителей всероссийской премии "Проф-IT.2021" среди проектов в сфере информатизации государственного и муниципального управления. Как заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, данная система позволяет оценивать, как новые объекты будут вписываться в существующую застройку.