Бочкарев: двукратный рост населения в ТиНАО стал результатом работы города за 10 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Заммэра Москвы назвал более чем двукратный рост населения в ТиНАО основным результатом работы Москвы за 10 лет.

"Мы строим в ТиНАО мосты, дороги, восемь станций метрополитена, и еще будут новые станции. Но самый главный показатель за 10 лет – это более чем двукратное увеличение населения на этих территориях", – заявил он в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, такой рост является главным показателем того, что в ТиНАО создается комфортная среда для жизни.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.

Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без новых территорий.

