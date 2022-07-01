Бочкарев: двукратный рост населения в ТиНАО стал результатом работы города за 10 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"
Заммэра Москвы назвал более чем двукратный рост населения в ТиНАО основным результатом работы Москвы за 10 лет.
"Мы строим в ТиНАО мосты, дороги, восемь станций метрополитена, и еще будут новые станции. Но самый главный показатель за 10 лет – это более чем двукратное увеличение населения на этих территориях", – заявил он в эфире телеканала Москва 24.
По его словам, такой рост является главным показателем того, что в ТиНАО создается комфортная среда для жизни.
Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.
Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без новых территорий.
Жители ТиНАО рассказали, как изменилась их жизнь за 10 лет
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