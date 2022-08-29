Шведская компания Ericsson уйдет из РФ до конца года – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет представительство в России и сократит всех сотрудников до конца года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По их словам, часть сотрудников перейдут в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.
Собеседники издания также отметили, что у операторов могут возникнуть проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций.
В марте 2020 года МТС инвестировала 10 миллиардов рублей в обновление сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson.
Топ-менеджер крупного производителя оборудования отметил, что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юридическое лицо, учредителями которого станет менеджмент. Источник в одной из компаний–операторов отметил, что проблемы могут возникнуть при отсутствии запчастей для базовых станций.
В "Ростехе" подчеркнули, что первое время операторы смогут использовать ранее приобретенные запасные комплекты. Вместе с тем в компании напомнили, что они не безграничны.
"Также в процессе эксплуатации оборудование амортизируется, средний срок его полезного пользования пять-семь лет. Поэтому примерно до 15–20% инсталлированной базы ежегодно может требовать обновления", – говорится в сообщении.
Ранее американская компания-производитель компьютеров в мире Dell объявила об уходе из РФ. Представитель компании Майк Симьенас напомнил, что организация закрыла офисы и прекратила все операции в РФ в середине августа. В российском сегменте Dell числятся около 50 человек. В компании заявили, что планируют сократить весь сегмент отдела продаж, маркетинга и технического персонала.
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