МТС улучшил связь на федеральных трассах Московского региона

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

МТС улучшил связь на шести главных федеральных трассах столичного региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Непрерывное покрытие на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов, – это не только комфорт пассажиров и водителей, но и жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути", – пояснил технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

Оператор оптимизировал фрагменты сети, поменял настройки ее параметров и сделал больше пропускную способность транспортных каналов на магистралях из Москвы в границах региона:

М-1 "Беларусь" до Бреста;

М-5 "Урал" до Челябинска;

М-9 "Балтия" в направлении Латвии;

М-10 "Россия" до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород;

А-130 через Малоярославец на Бобруйск;

М-11 "Нева" на Санкт-Петербург.

Уточняется, что благодаря выполненным работам получилось сделать шире зону покрытия всех используемых радиодиапазонов. Так, покрытие 2G, отвечающее за голосовую связь, составило 99,9%, 4G для интернета – 95%, при этом, как отмечается, средняя скорость мобильного интернета на всех трассах равна примерно 46 мегабитам в секунду.

Самая высокая средняя скорость была замечена на М-1 и М-11 (55 и 53,4 мегабита в секунду соответственно). На остальных четырех дорогах скорость составляет от 38 до 49 мегабит в секунду.

В компании отметили, что подобных скоростей хватит в том числе для оперативной загрузки онлайн-карт и тяжелых файлов, а также просмотра видео высокого качества.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличилась примерно на 30% средняя скорость интернета. Уточнялось, что она достигла 114 мегабит в секунду.

Отмечалось, что наиболее высокая средняя скорость третий год подряд зафиксирована в сети МТС, включая МГТС, – 224,4 мегабита в секунду. Также оператор продемонстрировал самую высокую максимальную скорость, которая замерялась впервые, – 562,7 мегабита в секунду.

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