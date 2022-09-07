Телефоны Nokia перестанут продавать в РФ – СМИ

16:51
Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
Компания HMD Global, ответственная за бренд смартфонов Nokia, планирует остановить работу российского подразделения компании ООО "Эйчэмди Мобайл Рус". Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным СМИ, вероятность того, что телефоны бренда не будут поставлять в РФ по параллельному импорту, есть. Это может произойти из-за низкого спроса на смартфоны, а кнопочные устройства имеют низкую маржинальность.
"Коммерсант" отметил, что в 2022 году доля бренда в денежном эквиваленте на рынке РФ составила 0,6%, в то время как кнопочных телефонов – 16,5%.
Ранее в СМИ появилась информация об уходе финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia с рынка РФ. По словам представителя компании, сотрудники покинут офисы до конца 2022 года. Присутствие компании в РФ продлится до официального юридического закрытия.
До этого стало известно, что РФ также покинет компания Ericsson. По данным представителя компании по производству телекоммуникационной техники из Швеции, 400 российским сотрудникам оказывается финансовая поддержка. Кроме того, в компании заявили, что некоторые работники фирмы уже находились в оплачиваемом отпуске.
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