Nokia окончательно прекратит деятельность в России

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Финская компания – производитель телекоммуникационного оборудования Nokia приняла решение окончательно покинуть российский рынок, сообщает агентство Reuters.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia и мы освободим все наши офисы", – отметил представитель компании.

По его словам, компания будет официально присутствовать в РФ до завершения юридического закрытия.

В апреле стало известно, что производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекратит работу на территории России. В Nokia уточнили, что поводом для такого решения стало проведение специальной военной операции России на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

