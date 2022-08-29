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Экономика

16:23

Logitech заявила о решении покинуть российский рынок

экономика

Фото: ТАСС/imago images/allOver/KTH

Швейцарская компания Logitech приняла решение покинуть российский рынок, заявил член пресс-службы компании Бен Старки.

"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России", – сообщил он РИА Новости.

Старки также выразил надежду на возвращение Logitech в Россию, как только позволят обстоятельства.

Ранее американская компания – производитель компьютеров в мире Dell объявила об уходе из РФ. Представитель компании Майк Симьенас напомнил, что организация закрыла офисы и прекратила все операции в РФ в середине августа. В российском сегменте Dell числятся около 50 человек.

В компании заявили, что планируют сократить весь сегмент отдела продаж, маркетинга и технического персонала.

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Сюжет: Санкции

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