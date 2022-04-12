Nokia объявила об уходе с российского рынка

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Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекратит работу на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Для компании Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. <...> Мы можем объявить, что уходим с российского рынка", – указано в заявлении производителя.

В Nokia уточнили, что поводом для такого решения стало проведение специальной военной операции России на Украине.

Накануне аналогичное объявление сделала шведская телекоммуникационная компания Ericsson. В компании заявили, что на неопределенный срок приостанавливают всю деятельность, связанную с российскими клиентами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого многие зарубежные производители прекратили работу в РФ.