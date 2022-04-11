Компания Ericsson приостанавливает деятельность в РФ

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Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщается на сайте организации.

"В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

Российских сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.

При этом в конце февраля компания приостановила все поставки в Россию.

Ранее сообщалось, что польский ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России.

До этого LPP остановила поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

