Эксперт назвал возможных преемников Ericsson в России

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Китайские компании ZTE и Huawei займут место на рынке ушедшего шведского производителя телекоммуникационной техники Ericsson, заявил гендиректор R-Style Softlab Лев Френкель.

"Позиции европейских компаний постепенно теснились китайской Huawei. Место ушедших европейских компаний займут китайские производители Huawei и ZTE", – сообщил он РИА Новости.

Френкель также отметил необходимость решения вопроса с бесперебойными поставками китайского оборудования вместо телекоммуникационных устройств Ericsson.

По его словам, доля шведской компании на российском рынке составляет 20%.

Ранее сообщалось, что компания Ericsson окончательно покинет Россию. Всем 400 сотрудникам в РФ оказывается финансовая и социальная поддержка. При этом, подчеркнули в организации, большинство из них уже находились в оплачиваемом отпуске.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

