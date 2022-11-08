"МегаФон" увеличил скорость интернета для посетителей "Outlet Village Белая Дача"

Фото: ovbelayadacha.com

"МегаФон" вдвое увеличил скорость мобильного интернета на территории "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках. Кроме того, сеть модернизировали в соседнем строящемся ЖК "Белая дача парк".

В компании пояснили, что с расширением жилого комплекса увеличивается и нагрузка на сеть в новых домах и аутлете. Модернизация завершена в преддверии ноябрьских и новогодних праздников, когда традиционно вырастает число посетителей магазинов.

Специалисты установили современное оборудование на базовых станциях, а также начали использовать новые частотные диапазоны. Эти меры позволят исключить места со слабым покрытием сети, которые встречаются в магазинах с множеством внутренних перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала.

Благодаря модернизации сети абоненты также получили качественную голосовую связь на базе технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и возможность пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону.

В общей сложности за 10 месяцев 2022 года компания "МегаФон" модернизировала сеть в 150 жилых комплексах Москвы и области.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" открыл обновленный центр федерального уровня в Санкт-Петербурге для тестирования абонентского оборудования с поддержкой сети 5G. Кроме того, для исследования работы устройств в мобильной сети созданы тестовые зоны на основе действующих в стране технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI.



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