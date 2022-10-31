Клиенты "Почты России" будут получать важную информацию через "МегаФон Хаб"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор сотовой связи "МегаФон" стал основным партнером "Почты России" по информированию клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудничество позволит доставлять информацию пользователям через сервис "МегаФон Хаб". Сообщения получат абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен более чем 52 миллионам клиентов "Почты России" во всех регионах страны.

"После перехода "Почты России" на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push", – объяснил директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Кирилл Самошонков.

"МегаФон Хаб" предоставляет возможность запуска уведомлений с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный. Клиент получит сообщение даже без подключения к Сети.

Как сообщили в пресс-службе сотового оператора, сервис может работать не только в инфраструктуре компании. Программа также может работать в рамках облачной модели.

До этого "МегаФон" провел мобильную сеть с интернетом на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3 890 метров над уровнем моря. Это было сделано в преддверии туристического сезона.

Туристы смогут совершать звонки, а также использовать интернет, скорость которого не превышает 75 Мбит/с. Бесперебойную работу станции обеспечивает термобокс, который оснащен климатическим оборудованием и имеет автоматическую систему управления.

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