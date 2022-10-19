"МегаФон" увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"МегаФон" в два раза увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале после модернизации сети. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В компании отметили, что количество маршрутов на Курском направлении постоянно растет, в частности в следующем году планируется открытие МЦД-4, который пройдет через 23 столичных района и свяжет Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.

Для обеспечения качественной связи в условиях роста нагрузки на сеть "МегаФон" установил современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны и построил новые базовые станции. Технология управления трафиком, которая работает на сети оператора, автоматически распределяет нагрузку между базовыми станциями, что особенно актуально в часы пик.

Свыше 90% прибывающих на Курский вокзал пассажиров ежедневно пользуются мобильным интернетом. При этом более 70% мобильного интернет-трафика абоненты расходуют на социальные сети, мессенджеры и видеосервисы, добавили в пресс-службе оператора.

Ранее "МегаФон" модернизировал сеть на территории ВДНХ. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета выросла на 60%, до 1,4 гигабайта в секунду. Эта скорость сопоставима с показателями сети 5G. За первые шесть месяцев 2022 года число посетителей ВДНХ увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это привело к существенному росту мобильного интернет-трафика.



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