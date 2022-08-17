Скорость мобильного интернета на ВДНХ выросла на 60%

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оператор "МегаФон" модернизировал сеть на территории московского выставочного комплекса ВДНХ. Благодаря этому пиковая скорость мобильного интернета выросла на 60%, до 1,4 гигабайта в секунду. Данная скорость сопоставима с показателями сети 5G.
Согласно исследованиям оператора, за первые шесть месяцев 2022 года число посетителей ВДНХ увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к существенному росту мобильного интернет-трафика.
В компании подсчитали, что в первом полугодии он увеличился на 25%, а более половины от всего потребления трафика на ВДНХ пришлось на соцсети, видеосервисы и мессенджеры.
"ВДНХ всегда была одним из главных мест притяжения жителей и гостей столицы, поэтому мы уделили развитию нашей сети в этой локации особенно много внимания. За месяц мы модернизировали базовые станции на всей территории ВДНХ, чтобы дать всем нашим абонентам возможность использовать здесь мобильный интернет на скорости, сопоставимой с 5G. До конца этого года мы увеличим скорость мобильного интернета и в других популярных туристических местах Москвы", – рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры "МегаФона" Андрей Абрамов.
Он добавил, что емкость базовых станций в среднем выросла в 2,5 раза, а в самых популярных локациях парка, таких как входная группа, павильон "Космос" и площадь у фонтана "Дружба народов", она увеличилась до 10 раз.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек посетили мероприятия, посвященные 83-летию ВДНХ. На Главной аллее ВДНХ работали восемь праздничных площадок, на каждой воссоздали обстановку, соответствующую той или иной эпохе начиная с 1930-х годов.
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