В праздновании 83-летия ВДНХ приняли участие более 200 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 200 тысяч человек побывали в минувшие выходные на мероприятиях, посвященных 83-летию ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
6 и 7 августа там прошли концерты, мастер-классы, спектакли, познавательные экскурсии и лекции, танцевальный флешмоб, выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, ее архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности "Слово", павильонах "Рабочий и колхозница", "Геология" и других.
Основные мероприятия состоялись в субботу. Пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.
Также на ВДНХ прошло порядка 30 тематических экскурсий и лекций, посвященных истории выставки и ее знаковым объектам. Участниками стали больше 600 человек. В инфоцентре в арке главного входа и новом билетном центре все желающие могли подписать и отправить в любую точку страны открытки, выпущенные ограниченным тиражом к празднику. За время проведения акции они отправили более тысячи открыток.
Дети и их родители могли принять участие в мероприятиях "Детского посольства": спектаклях и мастер-классах по рисованию и кулинарии.
13 августа в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ откроется выставка "Борьба на скорость", посетители которой смогут увидеть 15 уникальных советских гоночных автомобилей. В выставке примет участие рекордно-гоночный автомобиль с двигателем от истребителя МиГ, разработанный в рамках проекта сверхскоростных автобуса и грузовика. Отмечается, что некоторые рекорды, установленные этими автомобилями, не побиты до сих пор.
Кроме машин, вниманию посетителей будут представлены более 500 исторических экспонатов, представляющих историю самобытного гоночного автоспорта СССР.
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