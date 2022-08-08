На ВДНХ покажут советские раритетные гоночные автомобили

Фото: пресс-служба Музея Гаража особого назначения
В субботу, 13 августа, в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ откроется выставка "Борьба на скорость", посетители которой смогут увидеть 15 уникальных советских гоночных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба музея.
"Основу временной экспозиции составляют 15 рекордных и гоночных автомобилей, которые считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками-историками и мастерами-реставраторами. Среди них – "Победа-Спорт" и "Эстония", ЗИЛ-112С и "Тарту", "Харьков" и "Киев-Спорт", – говорится в релизе.
Также в выставке примет участие рекордно-гоночный автомобиль с двигателем от истребителя МиГ, разработанный в рамках проекта сверхскоростных автобуса и грузовика. Отмечается, что некоторые рекорды, установленные этими автомобилями, не побиты до сих пор.
Кроме машин, вниманию посетителей будут представлены более 500 исторических экспонатов, представляющих историю самобытного гоночного автоспорта СССР.
"Посетители смогут не только прочувствовать дух исторической эпохи, но и познакомиться с судьбами конструкторов и спортсменов гоночных болидов, увидеть редчайшие документы и фотографии", – заявила гендиректор Музея Гаража особого назначения Юлия Куклина.
В пресс-службе уточнили, что выставка "Борьба на скорость" будет работать до 9 октября.
Ранее сообщалось, что военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.
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