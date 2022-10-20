"МегаФон" открыл уникальную радиолабораторию для тестирования устройств в сети 5G

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Компания "МегаФон" открыла в Санкт-Петербурге обновленный центр федерального уровня для тестирования абонентского оборудования с поддержкой сети 5G. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Также для исследования работы устройств в отечественной мобильной сети созданы тестовые зоны на основе действующих в стране технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI. Лаборатория дает производителям советы по настройке тех или иных устройств для их эффективной работы в России.

По словам руководителя Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александра Джакония, его модернизация даст возможность увеличить скорость тестирования нового оборудования в полтора раза. Также лаборатория сможет изучать не только смартфоны, умные часы и планшеты, но и компьютеры, портативные аккумуляторы, зарядки и многое другое. Каждое устройство проверяется по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено.

"Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" стал лидером по количеству регионов, в которых уже работает технология VoLTE. Согласно исследованию агентства TelecomDaily, технологией охвачено 82 региона.

По данным, полученным в результате измерений, качество вызова при использовании VoLTE оценивается на 20 процентов выше. Кроме того, с включенным VoLTE абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

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