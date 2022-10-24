"МегаФон" обеспечил мобильную сеть и интернет на Эльбрусе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Оператор "МегаФон" провел мобильную сеть с интернетом на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3 890 метров над уровнем моря как раз к началу туристического сезона, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что теперь туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Как пояснили в компании, новая базовая станция является самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5,3 тысячи метров, где находятся мини-гостиницы, в которых альпинисты проходят акклиматизацию.

Чтобы станция работала без сбоев, ее поместили в термобокс, который оснащен климатическим оборудованием и имеет автоматическую систему управления, что позволяет обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

"Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций", – отметил технический директор "МегаФона" Алексей Титов.

В 2022 году турпоток на Эльбрусе заметно увеличился. Как подсчитали аналитики "МегаФона", большая часть туристов – это жители Московского региона (35%). Также здесь отдыхают жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области (14%) и Ставропольского края (4,7%).

Ранее сообщалось, что "МегаФон" стал лидером по количеству регионов, в которых уже работает технология VoLTE. Согласно исследованию агентства TelecomDaily, технологией охвачено 82 региона.

По данным, полученным в результате измерений, качество вызова при использовании VoLTE оценивается на 20 процентов выше. Кроме того, с включенным VoLTE абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

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