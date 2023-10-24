Сети 3G в России могут полностью отключить в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сети мобильной связи 3G могут отключить в России в 2027 году, реализуя план по перспективному использованию радиоэлектронных средств (РЭС). Об этом сообщил директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур, передает ТАСС.

Ссылаясь на план решений Госкомиссии по радиочастотам, он сказал, что уже одобрили проект перспективного использования РЭС, а также разработали постановление, которое внесли в правительство. Он считает, что до конца 2023 года оно будет принято.

Также Тур заявил, что в 2025 году прекратится работа фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных российских городах, а 2027-м – отключение сетей 3G.

Кроме того, он уточнил, что это пока перспективный план. Комментировать его будут, когда появится публичная выписка – предполагается, что она будет готова до конца этого года.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что министерство хочет провести пилотный запуск сетей 5G в 2025 году. По его словам, эксперимент организуют в российских крупных городах.

"Техно": система 5G