Девять разработок протестировали в 5G-демоцентре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять разработок новых резидентов городского 5G-демоцентра протестировали в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Новые изобретения будут использоваться в образовании, медицине и городском хозяйстве. Впервые за время работы столичной 5G-лаборатории часть выступлений прошла в виртуальной реальности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин рассказал, что статус резидентов городского 5G-демоцентра дает компаниям и стартапам возможность протестировать свои изобретения и получить финансовую поддержку от Агентства инноваций Москвы. Департамент же бесплатно предоставляет все оборудование, чтобы разработчики смогли проверить эффективность своих продуктов в сетях связи 5G. Лучшие решения могут использовать в Москве, чтобы вывести качество управления городским хозяйством на новый уровень, указал Головин.

Отмечается, что в тестировании участвовала система VideoDoska – видеостудия для онлайн-обучения с применением технологий дополненной реальности (AR). Она в два раза быстрее снимает видеоролики без оператора и монтажа, а также может применяться на видеоконференциях, вебинарах или при защите научных работ.

Еще одна разработка – симуляционный комплекс XR-Clinic. Он позволяет студентам-врачам отрабатывать навыки в виртуальной реальности, без рисков для пациентов. В системе заложено свыше 200 клинических сценариев с модулями амбулаторного приема, интенсивной терапии и биобезопасности.

Указывается, что 8 декабря в 5G-демоцентре проведут тестирование отечественного смартфона Aquarius NS D21/D22, который поддерживает 5G и работает в диапазоне частот 4,7–4,9 гигагерца, а также программно-аппаратного комплекса "Водолей" для водопроводов.

Проводить тестирование могут как готовые изобретения, так и проекты в стадии разработки. А резиденты 5G-демоцентра могут получить гранты Агентства инноваций Москвы в размере до двух миллионов рублей, чем компенсируют затраты на тестирование. В этом году сумма грантов – 30 миллионов рублей.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома подчеркнула, что в прошлом году в павильоне "Умный город" провели 13 пилотных испытаний, в этом году – еще 16, сказала она.

В июне этого года в 5G-демоцентре свои разработки протестировали семь резидентов, работающих в сфере искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.

Среди изобретений – микроскоп Celly, система навигации Indoors Navigation Platform, платформа AIcontrol и другие.

Столичные предприятия начали тестировать проекты финалистов конкурса "Еда будущего"