Посол КНР Чжан: Пекин содействует переговорам по украинскому конфликту

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Китай контактирует с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию в отношении конфликта на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "четыре принципа", "четыре общие черты" и "три темы для размышления". Они и стали ключевыми принципами Китая в политическом урегулировании украинского кризиса, уточнил посол.

Чжан уточнил, что благодаря этим принципам КНР оставалась в контакте с Россией, Украиной, международным сообществом и содействовала мирным переговорам.

Он отметил, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй "провел второй раунд челночной дипломатии". Во время него обсуждались мнения сторон конфликта и способы прекращения боевых действий.

Дипломат подчеркнул, что все стороны высоко оценивают справедливую позицию Китая в посредничестве. Они считают, что КНР может содействовать выработке общих подходов при сохранении разногласий и создавать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров.

В феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех государств в области безопасности, а также решению гуманитарного кризиса на Украине.