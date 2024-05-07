Госавтоинспекция рекомендовала водителям быть предельно внимательными из-за снега в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах из-за снега в Москве. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

При управлении транспортными средствами водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, плавно перестраиваться, заранее тормозить перед поворотами и пешеходными переходами. В жилых зонах автомобилистам советовали внимательно смотреть по сторонам.

"Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, мокрый снег с дождем в Москве продлится в течение всего дня. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Скорость порывов ветра местами будет достигать 11 метров в секунду.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова до этого сообщала, что 7 мая в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков. Их объем составит от 3 до 8 миллиметров.

