Более 770 тыс кв м жилья возведут благодаря реализации 9 проектов КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первом квартале текущего года принято решение о реализации девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Благодаря этому в городе появятся свыше 770 тысяч квадратных метров жилья, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что на территориях общей площадью 51,75 гектара построят 772,4 тысячи "квадратов" жилой недвижимости для участников программы реновации. Участки находятся в восьми районах шести административных округов, добавил Ефимов.

Все жилые кварталы благоустроят, обеспечат необходимыми объектами социального и общественно-делового назначения. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин указал, что новое жилье смогут получить около 28 тысяч человек.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что, помимо жилых домов по реновации, в рамках проектов КРТ планируется построить общественно-деловые, социальные и промышленные объекты общей площадью 127,2 тысячи "квадратов".

Например, на участках в районах Левобережном, Ховрино, Лосиноостровском и Царицыно появятся школы для 1,2 тысячи детей, детские сады для 510 воспитанников и спортивный комплекс, прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что инвесторы и городские операторы начали реализацию 13 проектов КРТ на севере столицы. Ефимов уточнил, что на общей площади более 250 гектаров возведут свыше 6,3 миллиона "квадратов" недвижимости – жилье, социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате появится 67,7 тысячи рабочих мест.