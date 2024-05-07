Москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

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Жители столицы приобрели у города или же взяли в аренду 763 объекта нежилой недвижимости общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, коммерческая недвижимость в столице, которая выставлена на торги, до сих пор пользуется спросом у представителей бизнеса и физлиц. Он уточнил, что в прошлом году за аналогичный период было оформлено 622 сделки.

"Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн", – добавил Ефимов.

Он отметил, что представители бизнеса и физлица покупают эту недвижимость, в которой после открывают кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Таким образом, подчеркнул заммэра, в Москве создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал, что больше всего объектов недвижимости приобрели в Западном административном округе. По его словам, в этом районе заключили 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тысячи квадратных метров.

"В Юго-Западном и Центральном округах проведены сделки по 116 и 91 объектам, а общая площадь недвижимости составила 8,74 и 16,37 тысячи квадратных метров соответственно", – подытожил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сейчас в Москве реализуются 77 проектов комплексного развития территорий, в результате которых создадут свыше 196 тысяч рабочих мест.

Так, в Даниловском районе специалисты возведут еще один современный сбалансированный городской квартал. Работы пройдут на территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической, которые находятся рядом со станцией метро "Павелецкая" и Павелецким вокзалом.

