Сильный ветер ожидается в Москве 7 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предупреждение о сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду действует в Москве 7 мая, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В столичном горхозяйстве рекомендовали горожанам быть внимательными на улице.



Сейчас в городе местами идет мокрый снег с дождем и отмечается похолодание. Несмотря на непогоду, электропоезда в столичном регионе ходят в штатном режиме, заявила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Просим пассажиров быть предельно внимательными на объектах железнодорожной инфраструктуры", – передает Агентство "Москва" просьбу МЖД.

Также в штатом режиме работают аэропорты Москвы. В Домодедово напомнили, что воздушная гавань является всепогодной, а во Внуково и Шереметьево сказали, что отмены и задержек рейсов из-за погоды не наблюдается.

По данным российского Гидрометцентра, в столичном регионе 7 мая будет пасмурная погода с мокрым снегом и дождем, а температура в Москве днем составит от 4 до 6 градусов. В свою очередь, столичная Госавтоинспекция просила из-за выпавшего снега автомобилистов быть внимательными.