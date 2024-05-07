Сбербанк ограничит дневную сумму переводов между своими счетами

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Сбербанк позволит гражданам переводить бесплатно до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более двух миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на call-центр банка.

С 1 мая этого года в России действует закон, согласно которому гражданин может без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно сделать по номеру счета через мобильные приложения, на сайте банка или по номеру телефона.

В ЦБ ранее отмечали, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. В Банке России подчеркнули, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.

В Сбербанке рассказали, что суточные ограничения на переводы есть. В частности, по СБП лимит – до миллиона в сутки, по номеру счета онлайн – до миллиона, но можно его повысить до двух миллионов по биометрии. В общем лимит на перевод не может превышать двух миллионов в сутки.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий за некоторыми исключениями.

Согласно ему, кредитные организации не могут ограничивать количество подобных операций, их размер. Однако комиссии сохраняются при переводах по номеру карты и при операциях, совершаемых лично в отделении банка.

