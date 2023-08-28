В 2024 году в России планируется запуск СБП для ценных бумаг

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В 2024 году в России появится СБП для переводов ценных бумаг от одного брокера к другому. Об этом сообщает газета "Известия".

Председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков заявил, что с помощью нововведения будет решена проблема переводов активов физлиц, процесс перевода будет занимать лишь несколько часов, а не дней, и станет дешевле.

"Мы будем делать это, даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации. Планируем осуществить запуск в I квартале 2024 года", – рассказал он.

По словам Жидкова, для распространения системы в ней должно быть большое количество участников, заинтересованы в ней должны быть как инвесторы, так и брокеры. Он уточнил, что профучастникам нужно будет осуществить интеграцию – сделать в приложени "условную кнопку "перевести бумаги", а НРД уже переведет их пакетом.

В ЦБ сообщили, что поддерживают данную инициативу и совместно с участниками рынка изучают технологические решения, анализируют риски и перспективы реализации проекта.

Ранее в Центробанке заявили, что количество переводов юридических лиц гражданам через СБП выросло в 67 раз по сравнению с результатами прошлого года. Операции с помощью данной системы совершаются через 213 банков РФ.

По данным регулятора, в среднем в течение первого квартала 2023 года один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Всего за отчетный период было совершено более 1,2 миллиарда операций.



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