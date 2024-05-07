РИА Новости: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

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Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в городе обращались в мэрию, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия", – рассказал собеседник агентства.

По его информации, в Нью-Йорке находятся украинские активисты, которые имеют контакты в указанных организациях. Представительства, в свою очередь, обратились к активистам, чтобы те наименовали шествие "пророссийской пропагандой".

Шествие состоялось в Нью-Йорке 4 апреля. Его организовала "Русская молодежь Америки". Шествие прошло через Бруклинский мост, после чего его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.

Ранее в посольстве РФ в Стокгольме прошла акция "Бессмертный полк". В ней приняли участие сотрудники российских загранучреждений. В рамках акции пришедшие почтили память предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

