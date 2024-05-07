Умерла бывший руководитель департамента образования Москвы Любовь Кезина

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Академик Российской академии образования (РАО) и бывший руководитель столичного департамента образования Любовь Кезина умерла 6 мая на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте академии.

"Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Любови Петровны Кезиной", – говорится в сообщении.

В РАО добавили, что смерть Кезиной стала невосполнимой утратой для российской науки и академии.

Любовь Кезина родилась в 1938 году в Москве. Должность руководителя столичного департамента образования она заняла в 1991 году. С 2007 по 2011 год была советником бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В последние годы жизни Кезина занимала пост гендиректора реабилитационного центра для инвалидов "Преодоление".

