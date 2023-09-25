Умерла известная по сериалу "Глухарь" актриса Ангелина Ноздрина

Фото: Vk.com/Ангелина Ноздрина

Актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, известная по ролям в сериалах "Глухарь", "Меч" и "Держи меня крепче", скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

"Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина", – написал он.

Чупин рассказал, что актриса умерла чуть более года спустя после смерти ее мужа – заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Ноздрина родилась 12 сентября 1958 года в Душанбе. Она получила театральное образование в Таджикском государственном институте искусств.

Она работала совместно с мужем во многих театрах – в Душанбе, Оренбурге, Красноярске и Омске. С 2000 года актриса проживала в Вологде, где работала в городском драматическом театре.