Режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Александр Хван

Российский режиссер Александр Хван умер на 66-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил актер и сценарист Григорий Константинопольский.

"Сегодня, в 11:20 умер режиссер Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное", – отметил он.

Причину смерти сценарист не уточнил.

О кончине режиссера также сообщила его агент и сестра Елена Хван.

"Да, это так. Это произошло сегодня", – подтвердила она ТАСС.

Александр Хван родился в Чебоксарах в 1957 году. Он закончил мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой ВГИКа. За свою жизнь режиссер снял около 30 фильмов.

Среди его работ значатся "Дюба-дюба", "Кармен", "Полцарства за любовь" и другие. Также Хван снялся в 14 кинокартинах и сериалах.

"Дюба-дюба" удостоили приза кинопрессы за лучший дебют. Фильм участвовал в нескольких кинофестивалях.

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