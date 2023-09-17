17 сентября, 20:01Культура
Режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет
Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Александр Хван
Российский режиссер Александр Хван умер на 66-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил актер и сценарист Григорий Константинопольский.
"Сегодня, в 11:20 умер режиссер Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное", – отметил он.
Причину смерти сценарист не уточнил.
О кончине режиссера также сообщила его агент и сестра Елена Хван.
"Да, это так. Это произошло сегодня", – подтвердила она ТАСС.
Александр Хван родился в Чебоксарах в 1957 году. Он закончил мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой ВГИКа. За свою жизнь режиссер снял около 30 фильмов.
Среди его работ значатся "Дюба-дюба", "Кармен", "Полцарства за любовь" и другие. Также Хван снялся в 14 кинокартинах и сериалах.
"Дюба-дюба" удостоили приза кинопрессы за лучший дебют. Фильм участвовал в нескольких кинофестивалях.
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