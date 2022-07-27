Психолог рассказал о привычках, которые позволят дожить до 100 лет

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Чтобы увеличить продолжительность жизни и минимизировать проблемы со здоровьем, следует заниматься физической активностью, правильно питаться и избегать стресса. О привычках долгожителей рассказал психолог, член Академии социальных технологий Эдуард Грабарь, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как отметил специалист, зачастую до 30 лет люди чувствуют себя вечно молодыми, а о здоровой старости задумываются обычно слишком поздно. Согласно исследованиям, организм человека трижды резко сокращает синтез белков – в 34 года, 60 и 78 лет. Если к этим трем возрастным отметкам подойди здоровым, то общее физическое состояние останется на хорошем уровне.
Для активного долголетия достаточно развить ряд привычек, пользу которых подтверждают многочисленные исследования. Прежде всего, в их числе физическая активность: анаэробным тренировкам следует уделять от 60 до 100 минут в день. Простой ходьбы при этом недостаточно. Не лишним будет трижды в неделю делать силовые упражнения.
Следующее, на что обратил внимание Грабарь, – правильное питание. Важно ограничить потребление калорий: их снижение всего на треть от обычного рациона уже способно продлить жизнь. Особое внимание нужно уделить достаточности микроэлементов и витаминов, прежде всего магния и витамина D, которые обычно находятся в дефиците.
Благоприятно сказывается на здоровье употребление антиоксидантов, но не в виде БАДов, а овощей, фруктов и трав. Полезны также так называемые сенолитики. Эти биодобавки помогают удалять из организма состарившиеся клетки.
Плохо влияет на организм хронический стресс. Вырабатываемый при нем кортизол является причиной некоторых заболеваний и общего ухудшения здоровья, объяснил психолог. Чтобы снизить его пагубное влияние, нужно ежедневно заниматься медитацией, общаться с домашними животными или хорошими людьми.
Ранее российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия заявил, что каждый человек должен жить минимум до 100 лет. Он также рассказал о женщине из Азербайджана, которая якобы смогла прожить до 180 лет.
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