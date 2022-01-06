Лео Бокерия назвал максимальные сроки жизни человека

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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что человек должен жить до 100 лет.

"Но ведь как, понимаете, век – это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет", – сказал он в интервью РИА Новости.

Академик также рассказал, что есть информация о женщине из Азербайджана, которая якобы прожила до 180 лет. Бокерия отметил, что установить ее точный возраст невозможно, поскольку, вероятнее всего, когда она родилась, еще не было четких учетных записей.

"Вот в Англии, я был в Лондоне, где похоронен гражданин, который прожил 180 лет, прямо в центре города", – рассказал он.

Ранее Бокерия рассказал, что, по его мнению, душа человека находится в системе кровообращения.

В начале декабря японские ученые пришли к выводу, что активная ходьба позволяет увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Уточняется, что скорость ходьбы при этом должна быть не меньше 5,4 километра в час. Шансы 70-летнего человека прожить до 80 лет в таком случае стремятся к 100%, однако если этого не делать, то этот показатель падает до 15–35%.