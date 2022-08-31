В Москве число людей старше 80 лет увеличилось до 500 тысяч – Ракова

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За последние пять лет в Москве увеличилось число людей старше 80 лет до 500 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодный рост числа людей старшего возраста обусловлен увеличением продолжительности их жизни, отметила заммэра. По ее словам, в Москве также увеличивается число инвалидов молодого возраста, которые имеют проблемы с ментальным здоровьем и требуют особенного ухода.

Ракова подчеркнула, что в столице продолжают расширять возможности системы помощи на дому, а также развивают амбулаторную медицинскую помощь. Тем, кому требуется круглосуточная поддержка, также ее обеспечивают.

"31 августа мы открываем новый уникальный социальный объект на 430 коек для людей, которым необходим длительный уход в силу особенностей здоровья физических и ментальных. Зачастую семьям обеспечить качественный уход таких людей становится очень трудно", – сообщила заммэра в ходе открытия новых жилых корпусов филиала социального дома "Люблино".

В настоящее время в Москве работают 28 учреждений подобного типа. Они предусматривают возможность размещения 17 тысяч пациентов. Там же пересматривают форматы работы с целью улучшить качество оказываемой помощи, добавила Ракова. Также в учреждениях внедряют возможности, при которых человек будет иметь собственное пространство.

Ракова подчеркнула, что до конца 2022 года будет запущено еще пять корпусов. В 2023 году мест для пациентов подобной категории станет больше на две тысячи.

До этого заммэра объявила о наборе специалистов в новые скоропомощные комплексы. Ракова сообщила, что город готов пригласить две тысячи специалистов присоединиться к команде ССК.

Она отметила, что медиков обучат новому стандарту оказания экстренной помощи, они пройдут специальную подготовку, лучшие станут частью сообщества.

