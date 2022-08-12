Более 3,5 тыс заявок подали на аккредитацию в кадровом центре Депздрава – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В кадровом центре Депздрава Москвы стартовала первичная специализированная аккредитация ординаторов-выпускников 2022 года. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Успешное прохождение аккредитации может гарантировать дальнейшую врачебную практику. За 2 месяца года ординаторы подали около 3,5 тысячи заявок, что значительно больше, чем в 2021 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Возможности Кадрового центра позволяют будущему врачу продемонстрировать все свои знания и навыки, причем сделать это относительно быстро и под объективным контролем. На сегодняшний день прием заявок на прохождение первичной специализированной аккредитации идет по 44 специальностям, при этом возможности центра позволяют пройти процедуру по 88", – рассказала она.

В ходе первичной специализированной аккредитации выпускников медицинских вузов и тех, кто завершил профессиональную переподготовку, оценивают на знание практических навыков и умений в симулированных условиях и решение ситуационных задач.

Отмечается, что процедура оценки объективна. Каждому участнику присваивают уникальный ID, что обеспечивает безопасность конфиденциальных данных и непредвзятость оценки. В составе комиссии числятся главные внештатные специалисты, врачи московских и федеральных медицинских организаций и преподаватели вузов.

Перед аккредитацией ординаторы могут пройти пробный экзамен, оборудование которого будет задействовано на практическом этапе тестирования.

Парк кадрового центра включает в себя более 1 100 стимуляторов, тренажеров, изделий медицинской техники и другого оборудования. В центре есть 31 стимуляционная станция.

Ранее сообщалось, что столичные онкологи пройдут масштабное специализированное обучение. Ракова отметила, что образовательная программа запущена на базе кадрового центра Депздрава. Ее разработали профильные врачи-онкологи под руководством главного онколога Депздрава, директора Московского клинического научного центра имени Логинова Игоря Хатькова.

