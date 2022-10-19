Иммунолог рассказал о главной опасности нового штамма коронавируса из лаборатории

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Искусственно выведенный штамм коронавируса может выйти за пределы лаборатории. Такое опасение в разговоре с Москвой 24 выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее новый искусственный штамм коронавируса вывели в американской лаборатории. Известно, что ученые скрестили спайковый белок "Омикрона" с исходным вариантом инфекции из китайского Уханя. Новой мутации присвоили название "Омикрон S". Экспериментируя с лабораторными грызунами, исследователи установили, что она вызывает тяжелую форму болезни с летальностью в 80%.

По словам Крючкова, искусственно выведенный штамм коронавируса более патогенен, чем "Омикрон", но все же уступает в летальности варианту из Уханя.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Создан вариант, который одновременно достаточно заразный с точки зрения того, что спайковый белок взят от "Омикрона", и немного менее патогенный, чем исходная линия, но значительно превосходящий по патогенности "Омикрон".

По словам специалиста, эксперимент проводился для того, чтобы понять роль различных участков генома и белков коронавируса в заразности, во взаимодействии с иммунной системой и в патогенности. Для этого и создали гибридный штамм. Однако не исключено, что он может выйти за пределы лаборатории, предупредил Крючков.

"Все может быть. Всякие инциденты были, когда зараженный материал, который должен уничтожаться, куда-то попадал. Вариант, когда человек заражается, тоже может быть, не исключено", – подчеркнул эксперт.

Ранее ученые обнаружили новый подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, которому дали название "Цербер". Известно, что он более заразный, чем предшественники, а также способен эффективнее обходить иммунную систему человека.



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