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13:58

Общество

Иммунолог рассказал о главной опасности нового штамма коронавируса из лаборатории

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Искусственно выведенный штамм коронавируса может выйти за пределы лаборатории. Такое опасение в разговоре с Москвой 24 выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее новый искусственный штамм коронавируса вывели в американской лаборатории. Известно, что ученые скрестили спайковый белок "Омикрона" с исходным вариантом инфекции из китайского Уханя. Новой мутации присвоили название "Омикрон S". Экспериментируя с лабораторными грызунами, исследователи установили, что она вызывает тяжелую форму болезни с летальностью в 80%.

По словам Крючкова, искусственно выведенный штамм коронавируса более патогенен, чем "Омикрон", но все же уступает в летальности варианту из Уханя.

Создан вариант, который одновременно достаточно заразный с точки зрения того, что спайковый белок взят от "Омикрона", и немного менее патогенный, чем исходная линия, но значительно превосходящий по патогенности "Омикрон".
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, эксперимент проводился для того, чтобы понять роль различных участков генома и белков коронавируса в заразности, во взаимодействии с иммунной системой и в патогенности. Для этого и создали гибридный штамм. Однако не исключено, что он может выйти за пределы лаборатории, предупредил Крючков.

"Все может быть. Всякие инциденты были, когда зараженный материал, который должен уничтожаться, куда-то попадал. Вариант, когда человек заражается, тоже может быть, не исключено", – подчеркнул эксперт.

Ранее ученые обнаружили новый подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, которому дали название "Цербер". Известно, что он более заразный, чем предшественники, а также способен эффективнее обходить иммунную систему человека.

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