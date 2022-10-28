14:48Общество
В Минцифры предложили упростить правила выдачи ипотеки IT-специалистам
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Минцифры РФ внесло в правительство проект новых правил для получения льготной ипотеки для IT-специалистов, говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
"Льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Раньше компания должна была получать налоговые льготы. Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст", – говорится в сообщении.
Уточняется, что компания должна входить в реестр IT-компаний, зарплата до вычета НДФЛ должна быть не менее 120 тысяч рублей для городов-миллионников, кроме Москвы и не менее 70 тысяч рублей – для других населенных пунктов. Для столицы по-прежнему уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять не менее 150 тысяч рублей.
Согласно новым правилам, возраст сотрудника должен быть от 18 до 50 лет включительно, а после предоставления ипотечного займа гражданин должен работать в аккредитованных IT-компаниях в течение 5 лет. При увольнении из IT-компании льготная ставка будет сохраняться еще полгода.
В мае правительство РФ запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5% годовых. Изначально максимальный размер займа в городах-миллионниках составлял 18 миллионов рублей, в других – 9 миллионов рублей, однако позже был увеличен до 30 и 15 миллионов рублей соответственно.
В начале августа Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагалось снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита. Российские банки инициативу поддержали.
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