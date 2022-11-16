Невролог перечислила опасные причины головокружения

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В ряде случаев головокружение может быть признаком лабиринтита (воспаления внутреннего уха), аритмии или инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Анна Лацинова.

"Головокружение бывает двух видов. Первое – это системное или вращательное головокружение, когда вокруг человека вращается комната. А могут быть несистемные головокружения, невращательные, когда есть какое-то ощущение покачивания, нестабильности, пошатывания", – отметила специалист.

Если головокружение сопровождается нарушением слуха, это может говорить о серьезной патологии, предупреждает врач.





Анна Лацинова врач-невролог Когда голова кружится, но есть еще нарушение слуха, это лабиринтит. С ним к врачу обратиться точно нужно, потому что могут быть серьезные осложнения на головной мозг, включая абсцесс, когда есть поражение какой-то части головного мозга.

Головокружение также может предупреждать об инсульте. Однако, как правило, при остром нарушении мозгового кровообращения это не единственный симптом, добавила невролог.

"В американской литературе можно встретить протокол FAST. F – это face, лицо. Когда есть перекос лица, например, опущено веко, опущен угол рта. A – это arm, рука. Это когда у нас есть слабость в руке, мы не можем сжать ее, поднять, любая слабость. S – speache, речь. Нарушение речи – очень грозный и опасный симптом при головокружении. И, конечно же, T – это time, время. Надо быстро реагировать. У нас очень короткое ограниченное время для того, чтобы провести специфическую терапию инсульта", – подчеркнула эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Другая опасная причина головокружения – аритмия. Впоследствии этот недуг может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, предупреждает Лацинова.





Анна Лацинова врач-невролог Есть такие головокружения, когда мы резко встаем и у нас потемнело в глазах и закружилась голова. Если похожий симптом есть в пожилом возрасте, то обязательно нужно исключать аритмию, нарушение ритма сердца. Аритмия – это уже опасная патология. Она может привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности.

Однако головокружения не всегда могут быть опасными. Если такой симптом испытывают молодые люди с низким давлением, то в этом нет ничего страшного. Скорее всего, речь идет об ортостатической гипотензии (характеризуется снижением артериального давления при перемене положения тела), говорит врач. Неопасные головокружения могут возникать и после приема лекарственных препаратов. Например, таких, как бета-блокаторы или антидепрессанты, продолжает невролог.

Кроме того, речь может идти о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, которое относится к системному, вращательному виду головокружения.

"Это головокружение, связанное с нашим внутренним ухом. Отолит (кристалл карбоната кальция. – Прим. ред.) попадает в один из полукружных каналов во внутреннем ухе нашего вестибулярного аппарата, и возникает системный сильный приступ головокружения, но он ничем не опасен", – говорит эксперт.





Анна Лацинова врач-невролог Анемия – дефицит железа в крови – может вызвать головокружения как раз несистемные, невращательные.

Чтобы исключить анемию, эксперт советует сдать анализ на гемоглобин, ферритин и сывороточное железо. Если голова кружится на протяжении долгого времени, речь может идти о поражении вестибулярного нерва (вестибулярном нейроните). Это состояние не опасно, но обратиться к врачу все-таки стоит, чтобы решить проблему, заключила Лацинова.

Ранее россиянам объяснили, какая головная боль может быть опасна для жизни. В частности, если она яркая и нестерпимая, при этом ранее человек не испытывал подобных симптомов, то необходимо срочно обратиться к медикам. Возможно, произошло кровоизлияние в мозг. Кроме того, если у пациента, помимо сильной головной боли, еще наблюдается температура и ощущение тошноты, рвота, то не исключено, что у него развился менингит. В таком случае также следует немедленно вызывать скорую.



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