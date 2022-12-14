В Москве за сутки выявили 1 847 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за минувшие сутки выявили 1 847 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 умерли 15 человек. Были госпитализированы 211 пациентов. Выздоровел 1 701 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 275 082 случая коронавируса, выздоровели 3 080 952 человека, умерли 47 211 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается сезонное увеличение заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что вирус полностью не ушел. Попова также добавила, что в РФ завершилась прививочная кампания от гриппа.

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