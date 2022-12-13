Врач предупредил россиян об инфекциях, обходящих иммунитет

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о появлении инфекций, которые способны обойти иммунитет, вызывают осложнения и приводят к госпитализации. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Будут возникать риски заражения вторичными инфекционными процессами, то есть осложнениями. Это и менингококк, и пневмококк, и другие бактериальные инфекции, которые могут пробивать иммунные барьеры, вызывать осложнения и приводить к госпитализации", – рассказал Тимаков.

Врач подчеркнул, что распространение различных инфекций связано с тем, что люди не вакцинируются. А у многих людей иммунный ответ организма изменился после перенесенного COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon.

По его словам, вероятность заражения вирусом или бактерией, которые в дальнейшем могут спровоцировать развитие менингита, через полученную посылку крайне мала.

В конце ноября у 11 сотрудников подмосковного склада Ozon был диагностирован менингит. Еще 15 работающих в стенах складского помещения были госпитализированы с признаками ОРВИ.

После вспышки менингита на складе Оzon ввели обязательное соблюдение масочного режима.



Ситуацию с менингитом на складе Ozon в Подмосковье взяли под контроль – Роспотребнадзор





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