Инфекционист рассказал, чем можно заразиться при доставке посылок

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Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, чем можно заразиться при доставке посылок. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, получатель может заразиться респираторными и кишечными инфекциями. Он отметил, что патогены могут сохраняться определенный промежуток времени.

"Если у сборщика или курьера, например, симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет, соответственно, он может инфицировать поверхность посылки. При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался – и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью", – рассказал инфекционист.

Коновалов отметил, что некоторые возбудители кишечных инфекций также могут выживать во внешней среде несколько дней. Это шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка, а также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon.

По его словам, вероятность заражения вирусом или бактерией, которые в дальнейшем могут спровоцировать развитие менингита, через полученную посылку крайне мала.

В конце ноября у 11 сотрудников подмосковного склада Ozon был диагностирован менингит. Еще 15 работающих в стенах складского помещения были госпитализированы с признаками ОРВИ.

При этом в пресс-службе компании уточнили, что массового заражения сотрудников зафиксировано не было.

После вспышки менингита на складе Оzon ввели обязательное соблюдение масочного режима. В стенах помещения провели дезинфекцию, а заболевшие сотрудники получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.



Ситуацию с менингитом на складе Ozon в Подмосковье взяли под контроль – Роспотребнадзор





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