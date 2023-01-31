В РФ за сутки выявили 5 792 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки обнаружили 5 792 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа выздоровели 6 102 человека, скончались 45 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 21 950 192 случая заболевания. За это время вылечились 21 349 279 граждан, а скончались 395 067 пациентов.

Накануне в России обнаружили 5 979 новых случаев коронавируса. Тогда госпитализировали 380 пациентов. После прохождения лечения выздоровел 3 861 человек. При этом в Оперштабе подтвердили 38 новых летальных случаев среди пациентов.



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