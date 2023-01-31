Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2022 году в Москве ликвидировали более 2,7 тысячи незаконных построек. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Госинспекция выявляет такие объекты во всех административных округах столицы. В результате за 2022 год было демонтировано свыше 2,7 тысячи нелегальных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров", – приводят слова Боброва на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году сотрудники Госинспекции провели более 20 тысяч встреч и консультаций по профилактике нарушений. В 2023 году аналогичные мероприятия планируют проводить и дальше.

Список функций Госинспекции также включает поиск ветхих и аварийных построек в Москве. В 2022 году в столице восстановили 297 пришедших в негодность построек и демонтировали 436 аварийных объектов.

Ранее сообщалось, что наибольшее число незаконных построек было обнаружено в ЗАО – 19% от общего количества. Еще по 11% выявили в ЦАО и ЮВАО. Для более эффективного выявления нарушений Госинспекция применяет автоматизированные алгоритмы, умеющие распознавать в том числе самозахват земельных участков.



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