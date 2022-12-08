Более 1,5 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Земельный участок площадью свыше шести тысяч квадратных метров на востоке Москвы освободили от незаконных построек, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он пояснил, что специалисты ведомства выявили нарушения на территории складского комплекса на Лыткаринской улице, владении 2А. Арендатор незаконно построил там девять строений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, тем самым нарушив условия договора.

Объекты появились на участке, где запрещено размещать временные и капитальные сооружения. Кроме того, арендатор не поставил объекты на кадастровый учет, на них не было зарегистрировано право собственности. Самовольные постройки использовались в коммерческих целях – там работали автомастерские.

На сегодняшний день демонтаж там завершен и территория освобождена от самостроя. Теперь участок используется без нарушений.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости демонтировала в Москве почти две тысячи самостроев. Порядка 45% среди объектов самовольного строительства составляют отдельные здания и строения. Также высока доля пристроек, надстроек и мансард – 35%. Еще 20% относятся к незаконным конструкциям. Самострой чаще всего выявляют у магазинов, складов и производственных объектов.

По состоянию на июль 2022 года жители Москвы 5 715 раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net", который позволяет проверить законность возведения того или иного объекта недвижимости. С помощью этой услуги был выявлен 441 самострой.

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