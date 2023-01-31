ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщает ТАСС.

Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов прекратили.

Отмечается, что данные мероприятия были проведены в ноябре и декабре прошлого года.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа.

Сторонником националистической идеологии был гражданин России. Свое преступление террористического характера он планировал по заданию украинских спецслужб.

При обыске в доме задержанного нашли и изъяли готовое к применению оружие. По данным спецслужб, злоумышленник готовил теракт против полицейских.

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