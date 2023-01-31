Упрощенные требования к сертификации автомобилей намерены продлить до июня – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России намерены продлить упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к Минпромторгу РФ источник.

По словам собеседника агентства, власти намерены продлить постановление правительства № 855.

Ранее сообщалось, что в России составили список неисправностей авто, за которые будет штраф. Так, нарушением будет считаться поездка на резине не по сезону, использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу.

Инспектор ГИБДД сможет также выписать штраф из-за неработающей системы ABS. Нарушением будет являться и ликвидация регулятора тормозных сил.



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