Эксперт предупредил об опасности реагентов на дорогах для поврежденных автомобильных шин

Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Реагенты на дорогах могут нанести вред поврежденным автомобильным шинам. Об этом "Газете.ру" рассказал шинный испытатель газеты "Авторевю" Олег Растегаев.

"Ни одна производящая шины компания не проводит тесты воздействия реагентов на их продукцию. Тем не менее, если зимой произошел прокол, есть большая вероятность, что покрышка разрушится", – сообщил эксперт.

По словам Растегаева, ремонт шины в автосервисе, подразумевающий ее заклейку, не поможет избежать проблемы. Химические вещества, в свою очередь, начнут негативно воздействовать на металлокорд, что приведет к его разрушению.

Также реагенты могут привести к вылету стальных шипов из шин. Химвещества в буквальном смысле разъедают металл, объяснил специалист.

Ранее в РФ составили список неисправностей автомобилей, за которые водителя могут оштрафовать. В их число могут войти поездка на шине, не соответствующей сезону, использование в фарах неправильного источника света и неработающего ABS. Данные меры могут вступить в силу после окончательных голосований рабочих групп и подписи председателя правительства России Михаила Мишустина с 1 сентября 2023 года.



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