Автоэксперт назвал Москву и Санкт-Петербург городами, где машины ржавеют быстрее всего

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Автоэксперт Петр Баканов назвал Москву и Санкт-Петербург городами, где машины ржавеют быстрее всего, сообщает "Газета.ру".

"Это большая проблема для Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов в средней полосе России и северной части, где в связи с интенсивным дорожным движением используется большое количество реагентов", – сказал он.

По словам автоэксперта, в указанных регионах кузова машин намного быстрее портятся – покрываются ржавчиной. В уголках России, где всегда чистый снег и не используются реагенты, автомобили сохраняются намного лучше, например на Крайнем Севере. Баканов сказал, что редко встречается ржавчина на автомобилях в южных городах РФ.

В связи с большим количеством реагентов на московских дорогах специалист рекомендовал мыть машину несколько раз в неделю или хотя бы два раза в месяц. Он отметил, что грязь и дорожная соль вызывают коррозию из-за проникновения в микротрещины, образующиеся на лакокрасочном покрытии.

Ранее шинный испытатель газеты "Авторевю" Олег Растегаев рассказал, что реагенты на дорогах могут нанести вред уже поврежденным автомобильным шинам.

По его словам, ремонт шины в автосервисе, подразумевающий ее заклейку, не поможет избежать проблемы. Химические вещества, в свою очередь, начнут негативно воздействовать на металлокорд, что приведет к его разрушению.

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